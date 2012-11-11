《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2708 1.2745 -0.29 -1.83 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.47 79.45 +0.03 +3.29 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 101.03 101.26 -0.23 +1.48 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9485 0.9455 +0.32 +1.16 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5893 1.5980 -0.54 +2.30 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0015 1.0001 +0.14 -1.75 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0383 1.0401 -0.17 +1.55 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2055 1.2056 -0.01 -0.73 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.7996 0.7974 +0.28 -4.00 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8140 0.8145 -0.06 +4.57 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7345 5.7199 +0.26 -4.05 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3000 7.2930 +0.10 -5.66 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7321 6.6705 +0.92 -2.26 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5700 8.4995 +0.83 -3.85 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--整理 蔡美珍
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)