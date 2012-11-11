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亚洲 | 2012年 11月 11日 星期日 09:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2708 1.2745 -0.29 -1.83 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.47 79.45 +0.03 +3.29 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.03 101.26 -0.23 +1.48 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9485 0.9455 +0.32 +1.16 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5893 1.5980 -0.54 +2.30 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0015 1.0001 +0.14 -1.75 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0383 1.0401 -0.17 +1.55 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2055 1.2056 -0.01 -0.73 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7996 0.7974 +0.28 -4.00 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8140 0.8145 -0.06 +4.57 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7345 5.7199 +0.26 -4.05 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3000 7.2930 +0.10 -5.66 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7321 6.6705 +0.92 -2.26 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5700 8.4995 +0.83 -3.85 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--整理 蔡美珍

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