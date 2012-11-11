《综述》美国消费者信心升至五年高位,趸售库存跳增

标题新闻：OPEC在5月会议中是否延展减产协议尚言之过早--卡塔尔能源部长
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* 汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数初值升至84.9
* 9月趸售库存增加1.1%
* 调查显示分析师下调第四季成长预估
路透纽约11月9日电---美国消费者信心11月初升至逾五年高位,因对经济及就业市场看法益加乐观,此外,美国趸售(批发)库存跳升,显示第三季经济增幅可能高于初估值.
这是美国消费者信心连续第四个月上升,尽管金融市场对于"财政悬崖"愈发感到不安.
周五公布的另一项政府数据显示,9月趸售库存增幅为九个月来最大,经济分析师因而调升对第三季成长率的预测.
汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数初值升至84.9,高于分析师预估的83.上月终值为82.6.
指数创2007年7月以来高位.消费者预期指数由79.0升至80.8,亦创逾五年高位.多数调查内容在周二总统大选之前已完成.
"这显示在所谓的财政悬崖逼近之时,美国经济脚步稳固,"Western Union Business Solutions市场分析师Joe Manimbo称.
"事关重大,如果议员没有顺利解决,可能会有许多动能流失."
调查负责人Richard Curtin指出,美国总统奥巴马连任应该不会对后续的整体预期心理造成影响,但如果华府没有迅速行动化解财政悬崖,消费者可能面临一大冲击.
报告指出,以消费者信心调查的数据水准来看,相当于明年消费者支出成长2.5%.
"假期购物旺季的前景已经大有改善,除非国会给耶诞节泼冷水,"Curtin称.
数据公布后,美股反弹上扬,企图收复前两天大跌的部分失地.
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美国消费者信心图表:(link.reuters.com/cat83t)
美国趸售库存图表:(link.reuters.com/gat83t)
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**库存上升**
商务部公布,9月趸售(批发)库存较前月增加1.1%,至4,942亿美元,甚至高于路透调查分析师的最高预测值.
数据公布后,摩根大通及巴克莱调高第三季国内生产总值(GDP)增幅预估,环比年率由成长2.8%提高至3.2%.
美国政府公布的第三季GDP环比年率初值为成长2.0%,但近日公布的其他经济数显示增幅应为更大.
但周五另一项调查显示,一些分析师调降第四季增幅预估.
根据费城联邦储备银行第四季调查,经济分析师预测第四季环比年率为成长1.8%,低于先前预估的2.2%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
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