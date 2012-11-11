〔手机产业〕美国苹果与台湾宏达电达成全球专利诉讼和解

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透11月10日电---苹果(AAPL.O)与宏达电(2498.TW)周六宣布达成一项全球专利和解及10年授权协议,结束一场智慧型手机专利大战.
苹果在2010年控告台湾宏达电,指控宏达电侵犯苹果专利技术.这是苹果首次对谷歌(GOOG.O)Android系统手机厂商发起重大司法攻势.
苹果与宏达电并未透露协议具体内容.在联合声明中,苹果执行长库克(Tim Cook)表示,很高兴双方达成和解.
"我们将继续专注于产品创新,"库克称.宏达电执行长周永明表示,宏达电对于与苹果达成和解感到高兴,公司得以"专注于创新而非诉讼."
从苹果首次控告宏达电之后,苹果的智慧型手机专利诉讼战已经扩大至三星电子(005930.KS)及谷歌旗下的摩托罗拉移动.
苹果控告三星的案子,在8月时获得10.5亿美元的胜诉判决,而控告摩托罗拉的案子并未获得重大胜利.
但苹果控告宏达电的案子,十分成功地阻碍宏达电产品输入美国市场.
去年底,美国国际贸易委员会(ITC)裁决宏达电侵犯苹果一项专利,并禁止销售宏达电部分手机.
虽然宏达电称已经解决侵权问题,但5月时宏达电表示,公司出货遭到美国海关扣留审查.
面临苹果及三星的竞争,宏达电受到严重打击.上个月宏达电预测第四季营收将较前季下滑14.5%,跌幅大于分析师预测,且为今年连续第二次按季下滑.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)