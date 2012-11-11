日韩经济指标预测--11月12日-11月19日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透11月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
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11月11日(日)
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -0.2% +0.3%
(较上年同期) -0.8% -1.4%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -0.9% +0.2%
环比年率 -3.4% +0.7%
11月12日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月13日(二)
0430 日本工业产出修正值 9月 -- -4.1%
产能利用指数(较上月) -- -2.6%
2300 韩国失业率 10月 -- 3.1%
11月14日(三)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9%
进口物价(较上年同期) -- -2.4%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277
11月15日(四)
0300 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +1.2%
进口(较上年同期) -- +1.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差38
11月16日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19-20日
-- 日本央行利率决议 -- 0.10% (完)
--整理 龚芳;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)