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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 08:03 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元趋跌,但需在短期内收在1.2200下方

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* 均线研究显示欧元/澳元持续明显趋跌.

* 日高在周五连续第七天下移.

* 但在七个交易日以来,汇价首度未创出新的日低.

* 在守在1.2265下方之际,汇价需突破并收在100日均线1.2200下方.

* 这将再度引发下跌动能,进而下探1.2065. (完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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