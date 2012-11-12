版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:26 BJT

《汇市简讯》美元/坡元早盘承压,但仍陷于近期区间内游走

0000GMT

* 美元/坡元持续陷于区间波动,因资金流动及代理商买单而上下动弹不得.

* 避险及企业卖压此前持续于海外市场抑制涨势,令汇价无法攻至1.2270.

* 代理商在1.2200下方的买单,仍防止汇价跌向1.2200.

* 美元/坡元于纽约盘收在1.2245-1.2248,此前在海外市场波幅在1.2226-1.2265间.

* 最新报价为1.2234-1.2245,强劲的中国出口数据引发早盘卖压浮现. (完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐