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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 08:24 BJT

《即时观点》日本第三季GDP较前季萎缩0.9%,恐有陷入衰退之虞

路透东京11月12日电---日本第三季经济出现三季以来首度萎缩,出口下滑及消费者支出走弱使该国经济陷入衰退的风险升高.

关键点:

--7-9月当季国内生产总值(GDP)较前季萎缩0.9%,符合市场预期.

--环比年率为萎缩3.5%,降幅略大于市场预估的3.4%.

以下为分析师评论:

东京瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄:

出口下滑幅度看来不小,消费和资本支出也不振,显示外部及内部需求皆疲弱.

9月起经济数据大幅恶化,这意味着日本已经陷在衰退之中.

对欧洲及中国出口疲弱,这损及制造商的获利,从而使得这些企业更不愿意扩大资本支出.

节能车辆补贴结束,亦损及消费.

政府与其推出规模只有几万亿(兆)日圆的刺激方案,倒不如将重点放在结构性改革以提振成长.

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