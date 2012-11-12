版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报11月12日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)迎战三星(005930.KS),12月新版iPhone(外传iPhone5S)将悄悄试产,首批试产上看5-10万台,预估明年第一季大举出货.业者指出,苹果明年上半年新机齐发,新版iPhone、iPad及iTV都将陆续推出,包括中低价产品也将陆续亮相,打破苹果历年来一年一新机的惯例.

* 其他:

--中国银监会主席尚福林昨日晚间接受采访时表示,希望尽快可以到台湾与金管会主委陈裕璋会面.台湾金融业者期待,金银二会谈论过的"两岸特色金融"将大有进展.

--寿险资金大猎地,金管会启动紧急行动.金管会已悄悄展开寿险业投资不动产的专案金检,以平均3天金检一家寿险公司的速度,大量蒐集寿险公司投资不动产的所有评估资料、决策流程及资金流向.

--拯救台股基金人气,金管会出招,相关人士指出,今年以来台股基金发行量持续低迷,金管会拟破天荒开放投信业者可一次送审两档新基金,但要求其中一档必须是台股基金,以有效冲刺台股基金规模成长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐