《台湾报摘》--工商时报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)迎战三星(005930.KS),12月新版iPhone(外传iPhone5S)将悄悄试产,首批试产上看5-10万台,预估明年第一季大举出货.业者指出,苹果明年上半年新机齐发,新版iPhone、iPad及iTV都将陆续推出,包括中低价产品也将陆续亮相,打破苹果历年来一年一新机的惯例.
* 其他:
--中国银监会主席尚福林昨日晚间接受采访时表示,希望尽快可以到台湾与金管会主委陈裕璋会面.台湾金融业者期待,金银二会谈论过的"两岸特色金融"将大有进展.
--寿险资金大猎地,金管会启动紧急行动.金管会已悄悄展开寿险业投资不动产的专案金检,以平均3天金检一家寿险公司的速度,大量蒐集寿险公司投资不动产的所有评估资料、决策流程及资金流向.
--拯救台股基金人气,金管会出招,相关人士指出,今年以来台股基金发行量持续低迷,金管会拟破天荒开放投信业者可一次送审两档新基金,但要求其中一档必须是台股基金,以有效冲刺台股基金规模成长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。