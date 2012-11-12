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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:31 BJT

《台湾报摘》--经济日报11月12日

* 头版头条:

--宏达电(2498.TW)昨日与苹果(AAPL.O)发表共同声明,由双方执行长周永明与库克(Tim Cook)拍板,撤销两大公司间的所有专利诉讼,并签订为期10年的相互专利授权契约,宏达电与苹果缠讼长达33个月的专利官司宣告落幕.

* 其他:

--两岸服务贸易协议预订月底确认开放项目,双方服务业开放项目幅度可望逾五成.知情人士透露,营造业确定相互开放参股,参股比率仍待协商,大陆方面初步提出的建议是,台方参股陆资营造业可具控制权,持股上限为55%.

--政策开放企业赴国银国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,据透露,远东集团核心控股公司远东新(1402.TW)、石化大厂长春石化,以及租赁龙头中租控股(5871.TW),都有意赴OBU发人民币债券.近期若两岸货币清算机制上路,更可能直接在国际板债市发行人民币债券.

--经建会月底将向行政院长陈冲简报"自由经济示范区推动计划",研议订定特别法排除投资障碍.据了解,人流松绑将是重点所在,其中关于外劳松绑规划方向,是争取比台商回台投资方案更大幅度放宽.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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