《台湾报摘》--经济日报11月12日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
* 头版头条:
--宏达电(2498.TW)昨日与苹果(AAPL.O)发表共同声明,由双方执行长周永明与库克(Tim Cook)拍板,撤销两大公司间的所有专利诉讼,并签订为期10年的相互专利授权契约,宏达电与苹果缠讼长达33个月的专利官司宣告落幕.
* 其他:
--两岸服务贸易协议预订月底确认开放项目,双方服务业开放项目幅度可望逾五成.知情人士透露,营造业确定相互开放参股,参股比率仍待协商,大陆方面初步提出的建议是,台方参股陆资营造业可具控制权,持股上限为55%.
--政策开放企业赴国银国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,据透露,远东集团核心控股公司远东新(1402.TW)、石化大厂长春石化,以及租赁龙头中租控股(5871.TW),都有意赴OBU发人民币债券.近期若两岸货币清算机制上路,更可能直接在国际板债市发行人民币债券.
--经建会月底将向行政院长陈冲简报"自由经济示范区推动计划",研议订定特别法排除投资障碍.据了解,人流松绑将是重点所在,其中关于外劳松绑规划方向,是争取比台商回台投资方案更大幅度放宽.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。