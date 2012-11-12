《台湾重要政经日程》--11月12日-2013年10月10日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
==================今日重要政经消息======================
11/12(一)
--09:00 立法院财政委员会审查预算案.
--16:20 中央银行公布10月准备货币.
==================近期重要政经消息======================
*11/14(三)
--永丰金控(2891.TW)第三季业绩说明会.
11/20(二)
--12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割.
--16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%.
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
11/22(四)
--08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%.
11/23(五)
--16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%.
11/26(一)
--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割.
--16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%.
11/30(五)
--12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.
12/5(三)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%.
--16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元.
12/7(五)
*--16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。