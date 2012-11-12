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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 09:12 BJT

〔台湾个股〕宏达电开盘强抵涨停,因与苹果公司达成专利和解利多

路透台北11月12日电---台湾智慧型手机厂商--宏达电(2498.TW)周一开盘强跃涨停.该股周末间与美国苹果公司(AAPL.O)达成专利诉讼和解.[ID:nST0573157]

苹果在2010年控告台湾宏达电,指控宏达电侵犯苹果专利技术.这是苹果首次对谷歌(GOOG.O)Android系统手机厂商发起重大司法攻势. (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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