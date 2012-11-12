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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/披索压力仍沉重,但不太可能掼破41支撑

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* 美元/披索短线可能在41.00-41.20区间内游走.

* 资金流入持续压抑汇价,但菲律宾央行应会强力维护41.00水准.

* 汇价周五收在41.05,尽管存在相当的卖压,但受到代理商交投所抑制.

* 披索无本金交割远期外汇(NDF)此前在海外市场报41.07-41.18,纽约盘收在41.12-41.17.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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