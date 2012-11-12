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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 09:45 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元早盘升破29元大关,现汇/远汇套利预期升温

路透台北11月12日电---台币兑美元TWD=TP周一早盘升破29元大关至逾14个月高位,高位暂报28.964,为2011年9月1日报28.910来的新高.

汇银人士指出,在国际及本地基本面无甚变化的情况下,台币市场由于流动性差,令外资在现汇/远汇套利的预期升温,现汇市场在几乎没有人买美元的情况下,报价稀疏,成交价位在少量成交中一路走升.

本地时间9:35时,台币兑美元TAIFX1升值1.71角,报28.979元.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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