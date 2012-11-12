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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:21 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨,宏达电因与苹果达成专利和解而涨停

路透台北11月12日电---台湾股市周一开盘小升0.15%,优于其他地区股市,智能手机厂商宏达电(2498.TW)大涨6.8%,该股与美国苹果公司(AAPL.O)达成专利诉讼和解.[ID:nST0573157] 加权股价指数.TWII上涨10.79点,至7,303.93点. 鸿海(2317.TW)下跌1%,此前该公司10月营收较上年同期减少,尽管较上月成长.[ID:nST0572985] 台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超1.05亿台币,再由卖超转为买超;上日修正后为卖超12.92亿.[ID:nST0572871] (完) --编译 戴素萍;审校 张涛

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