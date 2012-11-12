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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 09:30 BJT

《汇市简讯》空头回补为欧元/美元提供些许支撑

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* 欧元/美元受到些许支撑,因欧元/美元及欧元/日圆浮现空头回补.

* 因希腊通过2013年预算案,稍早曾在1.2730上方引发少量停止单.

* 欧元/美元卖家在1.2800前伺机而出,主权买家则伺机在1.2700下方进场.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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