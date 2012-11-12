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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 09:32 BJT

〔全球贵金属〕11月9日SPDR黄金持仓减少0.07%

路透11月9日电---全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)表示,周五的黄金持仓量较周四减少0.07%,至1,338.71吨,周四时为1,339.62吨.

以盎司计,持金量从43,069,995.75降至43,040,927.06.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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