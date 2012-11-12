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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 10:38 BJT

〔路透调查〕日债多空动向回升至中立水准,担心美国财政悬崖问题

路透东京11月12日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债多空动向指标回升至中立水准,市场人士对美国财政悬崖问题感到担忧.

日本公债多空动向指标JGBBBI=升至零水准,一周前调查为负12.

调查显示,市场人士预期日本债市将受到对全球经济的担忧所支撑,这些疑虑包括美国决策者能否达成妥协,以降低明年自动启动减支和加税举措的冲击.

然日债市场人士也对进一步追高持审慎态度,日债收益率已跌至近九年低位.

指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上周下跌了4.5个基点,周五时跌至0.730%,接近7月触及的九年低位0.720%.

一些受访者并表示,首相野田佳彦可能会解散国家并提前大选,也令投资者不愿积极买进.

预估中值显示,本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC为0.750%,较上周的预测低了3个基点,但较周五收盘水准高出2个基点.

这次在线调查访问了主要机构的92名日本公债市场人士,有43名给出回覆,回覆率为46.7%.有18个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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