〔路透调查〕日债多空动向回升至中立水准,担心美国财政悬崖问题

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透东京11月12日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债多空动向指标回升至中立水准,市场人士对美国财政悬崖问题感到担忧.
日本公债多空动向指标JGBBBI=升至零水准,一周前调查为负12.
调查显示,市场人士预期日本债市将受到对全球经济的担忧所支撑,这些疑虑包括美国决策者能否达成妥协,以降低明年自动启动减支和加税举措的冲击.
然日债市场人士也对进一步追高持审慎态度,日债收益率已跌至近九年低位.
指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上周下跌了4.5个基点,周五时跌至0.730%,接近7月触及的九年低位0.720%.
一些受访者并表示,首相野田佳彦可能会解散国家并提前大选,也令投资者不愿积极买进.
预估中值显示,本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC为0.750%,较上周的预测低了3个基点,但较周五收盘水准高出2个基点.
这次在线调查访问了主要机构的92名日本公债市场人士,有43名给出回覆,回覆率为46.7%.有18个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。