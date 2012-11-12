《美国上市公司业绩公布日程表》--11月12日-11月19日

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
汤森路透11月12日电---以下为标准普尔500企业中将于11月12日-11月19日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11/12 BMO Q4 2012 DR Horton (DHI) 0.28 21 0.11
11/12 AMC Q4 2012 Jacobs (JEC) 0.79 18 0.74
11/13 AMC Q1 2013 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 39 0.43
11/13 BMO Q3 2012 家得宝(Home Depot) (HD) 0.70 27 0.60
11/13 BMO Q3 2013 The TJX Co (TJX) 0.61 18 0.53
11/14 Q3 2012 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.59 32 0.57
11/14 21:30 Q3 2012 Limited Brands LTD 0.24 23 0.25
11/14 Q2 2013 NetApp (NTAP.O) 0.48 34 0.63
11/14 AMC Q3 2012 PetSmart PETM.O 0.63 24 0.50
11/14 BMO Q3 2012 Staples (SPLS.O) 0.45 18 0.47
11/14 BMO Q4 2012 Tyco INTL TYC 0.34 10 0.92
11/15 AMC Q3 2013 Autodesk, Inc. (ADSK.O) 0.44 18 0.44
11/15 AMC Q4 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.03 18 0.21
11/15 Q3 2013 戴尔(Dell) DELL.O 0.40 31 0.54
11/15 Q3 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.49 24 0.44
11/15 BMO Q3 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.33 20 0.39
11/15 AMC Q3 2012 Gap Inc. (GPS) 0.63 25 0.38
11/15 BMO Q4 2012 Helmerich & Payne, Inc. (HP) 1.24 24 1.09
11/15 AMC Q1 2013 Intuit (INTU.O) -0.06 18 -0.10
11/15 BMO Q3 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.72 26 0.63
11/15 Q3 2012 Target Corp. (TGT) 0.77 15 0.82
11/15 BMO Q4 2012 维亚康母(Viacom) (VIAB.O) 1.16 28 1.06
11/15 BMO Q3 2013 沃尔玛 (WMT) 1.07 23 0.97
11/16 BMO Q2 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 1.44 16 1.36
11/19 AMC Q4 2012 安捷伦科技 (A) 0.80 16 0.84
11/19 Q3 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.35 26 0.35
11/19 BMO Q4 2012 Tyson Foods Inc (TSN) 0.44 12 0.26
11/19 21:00 Q3 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.41 31 0.33
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 龚芳
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* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。