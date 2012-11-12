〔台湾债市〕公债RP利率有下调压力,热钱流入令资金松上加松

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透台北11月12日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一大致持稳.交易员表示,热钱涌入令货币市场资金更加宽松,惟投信、银行对利率还有所坚持,今日未见向下调整.
交易商指出,这两天热钱流入,令银行体系资金更加宽裕,此外,投信基金因申购款增加,对公司债与公债需求有增无减.周一因市况尚未明朗,利率比照上周五成交,但以目前资金淹水的情形判断,本周RP利率存在微幅下调空间.
"央行冲销力道偏弱,热钱又进来,让资金松上加松."一大型证券商交易员说.
另一大型票券商交易员认为,资金充裕令隔拆利率跌破0.50%,这使得公司债RP利率也面临下调压力.
"投信虽然守在0.81-0.82%,但我们认为有下调空间,顶多转做隔拆就好."他说.
台币兑美元TWD=TP周一早盘升破29元大关至逾14个月高位,为2011年9月1日报28.910来的新高.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,主要交投在0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比例逐渐增加.
交易商表示,本周紧缩因素有周二30亿台币台中银行(2812.TW)金融债交割;周四有125亿台币高雄市政府债、50亿上海商银金融债、10亿华泰银行金融债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。