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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 10:36 BJT

〔日本债市〕公债价格持坚,期货接近九年高位

路透东京11月12日电---日本政府公债价格周一持坚,指标期货和7月触及的九年高位相去不远,因担心美国财政悬崖的政治僵局可能将美国经济推向衰退.

10年期日债期货小升0.02点至144.58,距离7月触及的盘中高位144.64不远.该水准为2003年创下纪录高位145.09后的次高位.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平在0.730%,齐平上周低位,且接近7月触及的九年低位0.720%.

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