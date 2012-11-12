〔台湾热股〕与苹果专利争端大和解令宏达电股价攀顶(更新版)

(新增分析师评论)

* 宏达电股价跃升涨停

* 专利和解有助于宏达电未来产品发展--分析师

* 宏达电的挑战仍很严酷,因将面对更多竞争

路透台北11月12日电---台湾手机大厂宏达电(2498.TW)周一股价封住涨停,因周末宣布与苹果(AAPL.O)达成专利权和解.分析师并认为,此有助于宏达电未来更专注于产品的研发.

分析师并认为,专利的和解有助宏达电短期股价的回升,不过长期看来,则仍需视宏达电是否能够研发出具竞争力的智能手机、并抢回先前流到苹果和三星(005930.KS)的市占率.

宏达电今日涨停价--241.5台币为二周以来高位,并已自先前的收盘低位--194台币回升24.5%.此前这个低位创下2005年以来的最低价.不过,若相较去年4月间该股的历史高位--1,238.1台币,目前股价仅剩当时的五分之一.

目前大盘仍有高达2.1万张的买单在排队;大盘加权价指数.TWII则小跌0.21%.

继宏达电此前发布第四季营收约600亿台币逊于预期,且甫公布的10月营收较去年同期大幅衰退61%后,其股价节节败退.

GARDNER分析师C.K. LU说,"专利和解有助于宏达电未来产品的发展,特别是美国市场."

苹果与宏达电周六宣布达成一项全球专利和解及10年授权协议,结束一场智慧型手机专利大战.[ID:nST0573157]苹果在2010年控告台湾宏达电,指控宏达电侵犯苹果专利技术.这是苹果首次对谷歌(GOOG.O)Android系统手机厂商发起重大司法攻势.

投行巴克莱的报告指出,2011年诺基亚NOK1V.HE与苹果的合解官司,并没有改变智慧手机的排序,三星持稳领市场.

"我们认为宏达电与苹果的专利和解对宏达电的基本面未造成任何影响,宏达电的挑战仍很严酷,2013年可能将会有更多的竞争而加剧."该报告说 (完)