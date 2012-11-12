〔台湾热股〕与苹果专利争端大和解令宏达电股价攀顶(更新版)

《汇市简讯》欧洲盘初：汇市交投淡静，美元获得支撑
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
(新增分析师评论)
* 宏达电股价跃升涨停
* 专利和解有助于宏达电未来产品发展--分析师
* 宏达电的挑战仍很严酷,因将面对更多竞争
路透台北11月12日电---台湾手机大厂宏达电(2498.TW)周一股价封住涨停,因周末宣布与苹果(AAPL.O)达成专利权和解.分析师并认为,此有助于宏达电未来更专注于产品的研发.
分析师并认为,专利的和解有助宏达电短期股价的回升,不过长期看来,则仍需视宏达电是否能够研发出具竞争力的智能手机、并抢回先前流到苹果和三星(005930.KS)的市占率.
宏达电今日涨停价--241.5台币为二周以来高位,并已自先前的收盘低位--194台币回升24.5%.此前这个低位创下2005年以来的最低价.不过,若相较去年4月间该股的历史高位--1,238.1台币,目前股价仅剩当时的五分之一.
目前大盘仍有高达2.1万张的买单在排队;大盘加权价指数.TWII则小跌0.21%.
继宏达电此前发布第四季营收约600亿台币逊于预期,且甫公布的10月营收较去年同期大幅衰退61%后,其股价节节败退.
GARDNER分析师C.K. LU说,"专利和解有助于宏达电未来产品的发展,特别是美国市场."
苹果与宏达电周六宣布达成一项全球专利和解及10年授权协议,结束一场智慧型手机专利大战.[ID:nST0573157]苹果在2010年控告台湾宏达电,指控宏达电侵犯苹果专利技术.这是苹果首次对谷歌(GOOG.O)Android系统手机厂商发起重大司法攻势.
投行巴克莱的报告指出,2011年诺基亚NOK1V.HE与苹果的合解官司,并没有改变智慧手机的排序,三星持稳领市场.
"我们认为宏达电与苹果的专利和解对宏达电的基本面未造成任何影响,宏达电的挑战仍很严酷,2013年可能将会有更多的竞争而加剧."该报告说 (完)
--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如;审校 杨淑祯
* 美元/菲律宾披索涨0.2%，美元/印尼卢比微涨0.19%，日股日经指数走高0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走高0.15%，西德克萨斯中质油升0.34%
路透新加坡2月20日 - 菲律宾披索周一暴跌至逾10年低位，兑美元跌破50心理支撑后跌势加重。 菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。 0547GMT，菲律宾披索兑美元 低见50.20，触及2006年11月以来低位。 澳洲联邦银行(CBA)亚币分析师Andy Ji说，50.00向来被视为一道重要关卡，披索此前一直守住这个水平，“部分是因为官方的干预”。 他还说，披索跌破这道技术支撑关键位，显然令市场人士感到意外，而且对披索是个空头讯号。 菲律宾披索兑美元在11月底创下八年低点50.00披索。 虽然披索此后曾多次试探该低点，但直到周一前都没有跌破该点位。 其他几种新兴亚币兑美元下跌，印尼卢比 下跌0.2
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。