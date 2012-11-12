〔台湾央行〕共发行6,427亿台币存单,发行余额减724.8亿

路透台北11月12日电---台湾央行周一公布,今日共发行6,427亿台币存单,若相较存单到期金额7,151.8亿,存单发行余额减724.8亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 6,202

91天期 0.93 191

182天期 1.05 34

央行上日共发行344亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,725.2亿台币

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五超额准备为负139亿台币;累计至周日超额准备为负298亿台币,加计前期1%的超额准备为608亿台币.(完)