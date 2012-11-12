〔台湾央行〕共发行6,427亿台币存单,发行余额减724.8亿

《汇市简讯》欧元/日圆呈盘整格局，低于日线一目均衡转换线
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透台北11月12日电---台湾央行周一公布,今日共发行6,427亿台币存单,若相较存单到期金额7,151.8亿,存单发行余额减724.8亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 6,202
91天期 0.93 191
182天期 1.05 34
央行上日共发行344亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,725.2亿台币
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五超额准备为负139亿台币;累计至周日超额准备为负298亿台币,加计前期1%的超额准备为608亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。