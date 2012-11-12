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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 13:50 BJT

〔台湾股市〕收跌25.47点,宏达电因与苹果达成专利和解而涨停

路透台北11月12日电---台湾股市周一收跌0.35%,但智能手机厂商宏达电(2498.TW)大涨6.8%,该股与美国苹果公司(AAPL.O)达成专利诉讼和解.[ID:nST0573157] 加权股价指数.TWII下跌25.47点,至7,267.75点.开盘则是小升0.15%. 鸿海(2317.TW)和仁宝(2324.TW)分别下跌1.53%和3.39%,此前两家公司均公布10月营收减少. 根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为595.65亿台币,上日为847.84亿.(完) --编译 戴素萍;审校 白云 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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