〔台湾汇市〕台湾央行致电部分银行要求留仓美元正部位--三位交易员

路透台北11月12日电---三位台湾汇市交易员周一指出,台湾央行在台币兑美元TWD=TP升破29元大关后,致电多家本地、外资银行,要求留仓美元正部位,以缓和台币升势.

台币兑美元TWD=TP周一盘初即升破29元大关,其后即多维持在29元以下的价位.

路透致电五位本地及外资银行交易员,其中三位交易员向路透表示,央行在早上台币升破29元关卡后,除了进场零星买入美元外,也以口头控管的方式,要求银行今天要"留美元正部位",缓和台币升值的方式较此前要求"不留美元空单"更进一步.

他们表示,央行中午约在28.96-28.97左右入场干预,同时令台币中午以29元整数关卡作收.

"大家都接到电话了吧...应该就在这里升不太上去了."其中一名交易员说.

本地时间14:38分,台币兑美元升1.56角,报28.994.早盘高位报28.959,为去年9月1日28.910以来的逾14个月新高.(完)