〔台湾汇市〕台湾央行致电部分银行要求留仓美元正部位--三位交易员

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透台北11月12日电---三位台湾汇市交易员周一指出,台湾央行在台币兑美元TWD=TP升破29元大关后,致电多家本地、外资银行,要求留仓美元正部位,以缓和台币升势.
台币兑美元TWD=TP周一盘初即升破29元大关,其后即多维持在29元以下的价位.
路透致电五位本地及外资银行交易员,其中三位交易员向路透表示,央行在早上台币升破29元关卡后,除了进场零星买入美元外,也以口头控管的方式,要求银行今天要"留美元正部位",缓和台币升值的方式较此前要求"不留美元空单"更进一步.
他们表示,央行中午约在28.96-28.97左右入场干预,同时令台币中午以29元整数关卡作收.
"大家都接到电话了吧...应该就在这里升不太上去了."其中一名交易员说.
本地时间14:38分,台币兑美元升1.56角,报28.994.早盘高位报28.959,为去年9月1日28.910以来的逾14个月新高.(完)
--记者 林妙容/高洁如;审校 杨淑祯
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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