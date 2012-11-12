〔日本股市〕日经指数跌至四周收盘低位,受累于美国财政担忧

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透东京11月12日电---日本股市日经指数周一收低,为连续第六日下跌,并创下四周收盘低位,受美国财政问题恐令美国陷入衰退的疑虑所累.
日经指数.N225收跌0.9%,至8,676.44.东证股价指数.TOPX则跌1.1%至722.58.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。