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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数跌至四周收盘低位,受累于美国财政担忧

路透东京11月12日电---日本股市日经指数周一收低,为连续第六日下跌,并创下四周收盘低位,受美国财政问题恐令美国陷入衰退的疑虑所累.

日经指数.N225收跌0.9%,至8,676.44.东证股价指数.TOPX则跌1.1%至722.58.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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