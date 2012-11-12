《汇市简讯》美元/日圆再度受日本投资者追捧

0605GMT * 日本投资者从约79.25起一路向下挂出强劲的美元/日圆买盘,在79.900之前尤其强劲,在该水准下方有停止单. * 在78.80下方有更多停止单 * 自79.50起一路向上有卖单 * 在79.69上方、79.90和80.00有一些上档停止单 (完) --编译 戴素萍;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=