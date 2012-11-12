〔台湾债市〕价格涨跌互见,外商银买进令两年券殖利率大跌

路透台北11月12日电---台湾公债价格周一涨跌互见.热钱持续流入,再加上美国"财政悬崖"题材在全球金融市场发酵,令多方继续掌控盘势,一个半月未见成交的两年券101/3在外商银买进下,殖利率大跌逾9%.但10年券101/9则因获利了结卖压,殖利率开低收高.

虽然101/9殖利率收高,但盘中仍续创10年公债殖利率TW10YT=OTC历史低位.交易商认为,金融体系在央行减缓冲销力道带动下,隔拆与公债RP利率都已松动向下,令交易商持券信心增强,这两天热钱流入的题材更有利于多方操作,惟下方空间将视台币升值走势延续多久而定,明日101/9殖利率区间看在1.11-1.13%.

"台币升破29价位,气势有出来..,101/3是外商银做的."一主力型证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则称,101/3殖利率仅0.65%,对交易商来说缺乏诱因.因此仅适合资金成本偏低的外商银参与,"当作去化资金的管道."

台币兑美元TWD=TP周一早盘即升破29元大关至逾14个月高位,为2011年9月1日报28.910来的新高.惟央行随后致电多家本地、外资银行,要求留仓美元正部位,以缓和台币升势.[ID:nST0573505]

美国公债上周五走势震荡,长期公债上涨,而其他年期公债下跌,因投资者仍担忧迫近的"财政悬崖"问题,尽管总统奥巴马发表措辞有让步的讲话.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.21 1.1216 *1.1155-1.1235 114.00

5 101/6 A01106=TWO -0.07 0.8645 0.8600-0.8660 16.00

2 101/3 A01103=TWO -6.50 0.6500 *0.6400-0.6900 5.50

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,搭配台币升值的资金行情题材,近期台债殖利率仍有续创新低的机会,短多的观察重点,在于101/9殖利率能否守稳1.13%关卡,因该位置是五日与10日等短期均线支撑所在.

另一证券商交易员则判断,这波台币升值的原因,在于热钱押注人民币的升值行情,令台币追随亚币同步走高.不过今年来台币兑美元已升值了1元,近半年也升了五角,续航力还有多久,颇值得关注.

"我的感觉是不会炒太久,行情差不多了."他说.

中国10月贸易顺差创45个月新高令人民币升值压力陡增,人民币兑美元CNY=CFXS周一再创新高.人民币兑美元中间价率先创下逾半年来新高,带动人民币早盘首次升破6.23整数关口,并基本仍主要守在涨幅上限位或附近.[ID:nSB2096133]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1216

5 101/6 A01106=TWO 0.8645

2 101/3 A01103=TWO 0.6500 (完)