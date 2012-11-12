〔台湾汇市〕台币/美元收盘续创14个月高位,惟央行干预令市场回补美元

* 台币/美元收盘续创14个月高位

* 央行要求控制美元部位

* 外资及韩元动向或主导明日盘势

* 明日主交投区料落于29.000上下

路透台北11月12日电---台币兑美元TWD=TP周一续创14个月收盘高位.不过台币升值趋势受到台湾央行干预阻碍,除要求银行尽量留下美元多仓外,也在盘中及尾盘干预价格,终场收在29元以上.交易员认为央行干预压力或令台币短期于当前区间逗留,静待下一步消息面的厘清.

汇银人士指出,看多资金流入亚洲的外资今日一早汇入,推升台币盘初即升破29元的重要心理关卡.但台湾央行随即警戒,不但在场上买入美元,也致电部分银行要求留仓美元正部位[ID:nST0573505],且在早盘结束前作价令台币收在29元整数位,午后场上即出现美元回补买盘,暂止台币数天来的强劲升势.

由于央行干预示警力道渐强,交易员认为明日台币交投将于当前水位暂事休息,料主落于28.950-29.100间.

"今天因为大家都回补了,美元空仓降低,明天就要看外资是不是持续汇入."一本地大型银行交易员称.

今天台币收盘29.090来到逾14个月新高,前高为去年9月5日收于29.071.而盘中高位28.959,亦创逾14个月新高,前高为去年9月1日报28.910.

虽然市场忧心央行干预的谨慎氛氛弥漫,但今日人民币表现依旧强势,引领多数亚币走扬,交易员认为包括人民币、韩元KRW=在内的周边主要货币走势仍具参考,如果主要亚币持续突破关键价位,台币要逆势而为难度较高.此外,在台币回跌至29.100附近时,上方将涌现出口商的美元卖盘挂单,美元卖压预料仍然沉重,台币要有效回贬并不容易.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一多数时间仍涨停于波幅区间上限,触及新高6.2291.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币盘中波动加剧,随着即期汇率在盘中的起落,各天期折价幅度也跟着摆荡,但整体而言,各天期折价幅度仍大,一周的折价幅度仍持于约7分左右,显示海外看升台币的情绪未完全消退.

台股加权指数.TWII周一收跌0.35%报7,267.75点;外资及陆资则连续第二天买超台股,今日买超金额为26.08亿台币.

韩元兑美元KRW=周一下跌,投资者对押注韩元收手.之前韩国政府表示,正在考虑收紧对资金流入的监管措施,以遏制韩元近来的涨势.[ID:nSB2096567]

本周重要事件包括周二韩国10月失业率;周三美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录;周四欧元区第三季GDP初值、美联储主席贝南克讲话;周五欧元区9月贸易收支及美国10月工业生产与产能利用率.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.090 29.150 28.959-29.160 29.160 6.31 7.94

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.992 29.051 28.960-29.059 29.059 3.15 4.29

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.130/-0.115

美元/台币六个月期 -0.300/-0.265 -0.290/-0.265

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