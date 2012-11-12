〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,希腊周末批准2013年预算法案

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透苏黎世11月12日电---瑞郎兑欧元周一持稳,此前希腊周末进行一项表决,执政联盟得以批准严荷的2013年预算案,而交易商注意力已转向今日稍晚的欧元区财长会议.
自一年多以前瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限为1.20瑞郎后,瑞郎走势几乎与欧元亦步亦趋.
瑞士央行理事Fritz Zurbruegg周日表示,如果经济进一步放缓,该央行准备好在必要时采取进一步措施保护经济.[ID:nSB2095367]
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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