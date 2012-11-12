〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,希腊周末批准2013年预算法案

路透苏黎世11月12日电---瑞郎兑欧元周一持稳,此前希腊周末进行一项表决,执政联盟得以批准严荷的2013年预算案,而交易商注意力已转向今日稍晚的欧元区财长会议.

自一年多以前瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限为1.20瑞郎后,瑞郎走势几乎与欧元亦步亦趋.

瑞士央行理事Fritz Zurbruegg周日表示,如果经济进一步放缓,该央行准备好在必要时采取进一步措施保护经济.[ID:nSB2095367]