修正:〔新兴汇市〕台币领涨新兴亚币,韩国财长谈话后韩元小跌

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
(更正:标题改为"韩国财长",非"韩国财政")
路透新加坡11月12日电---台币兑美元周一触及14个月高位,领涨亚洲新兴货币,受到资金流入支撑,因更多迹象显示美国及中国经济趋稳,且人民币创纪录新高.
台币兑美元TWD=TP升值0.6%,交易员称,稍早台湾央行除了少量干预外,还致电部分银行要求留仓美元正部位.[ID:nST0573505]
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15