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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 15:51 BJT

修正:〔新兴汇市〕台币领涨新兴亚币,韩国财长谈话后韩元小跌

(更正:标题改为"韩国财长",非"韩国财政")

路透新加坡11月12日电---台币兑美元周一触及14个月高位,领涨亚洲新兴货币,受到资金流入支撑,因更多迹象显示美国及中国经济趋稳,且人民币创纪录新高.

台币兑美元TWD=TP升值0.6%,交易员称,稍早台湾央行除了少量干预外,还致电部分银行要求留仓美元正部位.[ID:nST0573505]

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