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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 16:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空仓增加,但面临艰难阻碍

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* IMM数据显示,截至11月6日时,欧元空仓增加约10亿欧元,达到84亿欧元

* 若相信欧洲央行直接货币交易(OMT)计划将奏效,将对欧元空仓构成明显风险

* 欧元/美元位于两个月低点.100日移动均线在1.2639.日线云区底部在1.2653

* 1.2650及1.2600料设有障碍

* 在低风险环境下,空仓增加,代表1.2650-00可能是艰难阻碍.(完)

--编译 蔡美珍;审校 石冠兰

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