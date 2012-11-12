〔表格〕外资在韩国股市卖超1,526亿韩元,为连续第三日卖超

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透首尔11月12日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,526亿韩元,连续三个交易日累计卖超达5,354亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月12日 -152.6 102.4 37.0
11月 9日 -265.0 59.1 189.1
11月 8日 -117.8 -301.2 400.6
11月 7日 132.9 -33.0 -106.6
11月 6日 3.8 164.3 -167.0
11月 5日 -52.8 -11.2 72.0
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
10月30日 103.2 27.7 -134.3
10月29日 -131.4 240.8 -121.5
10月26日 -165.9 9.4 160.6
10月25日 -3.1 -74.1 67.5
10月24日 -319.2 175.9 114.2
10月23日 -54.7 -148.5 206.5
10月22日 -71.1 -66.0 132.2
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本月以来 -101.7 213.0 390.3
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今年以来 14,302.9 2,027.4 -10,686.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。