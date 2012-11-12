〔路透基点〕中租迪旗下的仲利国际租赁(上海)寻求1.50亿元人民币贷款

路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,台湾上市企业中租迪的上海子公司正在市场上寻求一笔三年期1.50亿元人民币(2,400万美元)定期贷款.

该笔贷款案的牵头行兼簿记行为上海银行(担保品控管行)和上海商业储蓄银行(管理行),本项融资包括9,000万元人民币的境内部分以及6,000万人民币的境外部分.两部分均以应收帐款做为担保.

一位消息人士说,上海商业储蓄银行香港分行已经以一般参贷行加入本项联贷.

境内贷款部分的利率为中国人行基准利率的110%,境外贷款的部分则是以中国银行(香港)、汇丰及渣打银行的三个月期离岸人民币Hibor加码160个基点.

牵头行可获得120个基点的先付费用.

本项贷款将由上海的仲利国际租赁有限公司担任借款人,第一次动用之后有六个月的有效期限.

财务约定条款包括:最低资产净值比10%,最低利息覆盖比率为110%.

融资取得资金将做为购买租赁设备.

银行回覆期限为11月30日.

仲利国际租赁(上海)曾在2011年7月取得一笔8.30亿元人民币的三年期定期贷款,该笔贷款的利率为中国人行基准利率的110%.

上月时,中租迪旗下的另一家子公司Chailease Finance (BVI)在台湾签署一项1.10亿美元的三年期定期贷款.最高综合收益为151.7基点,贷款利率为较Libor加码135个基点.(完)