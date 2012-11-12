〔路透基点〕中租迪旗下的仲利国际租赁(上海)寻求1.50亿元人民币贷款

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,台湾上市企业中租迪的上海子公司正在市场上寻求一笔三年期1.50亿元人民币(2,400万美元)定期贷款.
该笔贷款案的牵头行兼簿记行为上海银行(担保品控管行)和上海商业储蓄银行(管理行),本项融资包括9,000万元人民币的境内部分以及6,000万人民币的境外部分.两部分均以应收帐款做为担保.
一位消息人士说,上海商业储蓄银行香港分行已经以一般参贷行加入本项联贷.
境内贷款部分的利率为中国人行基准利率的110%,境外贷款的部分则是以中国银行(香港)、汇丰及渣打银行的三个月期离岸人民币Hibor加码160个基点.
牵头行可获得120个基点的先付费用.
本项贷款将由上海的仲利国际租赁有限公司担任借款人,第一次动用之后有六个月的有效期限.
财务约定条款包括:最低资产净值比10%,最低利息覆盖比率为110%.
融资取得资金将做为购买租赁设备.
银行回覆期限为11月30日.
仲利国际租赁(上海)曾在2011年7月取得一笔8.30亿元人民币的三年期定期贷款,该笔贷款的利率为中国人行基准利率的110%.
上月时,中租迪旗下的另一家子公司Chailease Finance (BVI)在台湾签署一项1.10亿美元的三年期定期贷款.最高综合收益为151.7基点,贷款利率为较Libor加码135个基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 高琦
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15