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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 16:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料在79.00-80区间,数据及中国表现有利买盘

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* 日本基本面持续为日圆空头提供明确讯号

* 最新讯号包括日本第三季经济萎缩,资本支出跌幅大于预期

* 以股市为首的厌恶风险操作,以及美日公债利差未见扩大,均压抑了美元/日圆多头

* 中国数据及中国股市沪综指收高0.5%,可能提供支撑

* 79.00-78.80有强劲买盘

* 小时一目均衡云区下降(目前在79.54-84)构成压力

* 100个小时移动均线在79.81

* 日圆空仓近期缩减,现在为美元/日圆上行趋势增添持久力.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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