《汇市简讯》美元/日圆料在79.00-80区间,数据及中国表现有利买盘

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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* 日本基本面持续为日圆空头提供明确讯号
* 最新讯号包括日本第三季经济萎缩,资本支出跌幅大于预期
* 以股市为首的厌恶风险操作,以及美日公债利差未见扩大,均压抑了美元/日圆多头
* 中国数据及中国股市沪综指收高0.5%,可能提供支撑
* 79.00-78.80有强劲买盘
* 小时一目均衡云区下降(目前在79.54-84)构成压力
* 100个小时移动均线在79.81
* 日圆空仓近期缩减,现在为美元/日圆上行趋势增添持久力.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15