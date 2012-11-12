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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 17:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缺乏明确方向

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* 上周五收盘水准接近开盘价,凸显出市场缺乏明确方向

* 目前为止周一进一步在开盘水准盘旋,卖盘开始退潮

* 向下直到79.00-10区域都有不少买盘,79.55-75有中长期投资大户卖盘

* 上档风险看向79.70-80

* 今天而言,79.35-79.55及79.07-79.22是突破走势的重要支撑区域.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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