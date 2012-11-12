《汇市简讯》美元/日圆缺乏明确方向

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
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* 上周五收盘水准接近开盘价,凸显出市场缺乏明确方向
* 目前为止周一进一步在开盘水准盘旋,卖盘开始退潮
* 向下直到79.00-10区域都有不少买盘,79.55-75有中长期投资大户卖盘
* 上档风险看向79.70-80
* 今天而言,79.35-79.55及79.07-79.22是突破走势的重要支撑区域.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15