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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 18:51 BJT

〔东南亚股市〕马来西亚股市触及六周低点,受全球经济疑虑打击

路透11月12日电---东南亚主要股市周一收平或下跌,马来西亚股市触及六周低点,因全球经济忧虑打击信心.美国财政悬崖、希腊纾困、以及日本经济低迷都造成了全球经济的疑虑.

马来西亚股市.KLSE跌0.2%至9月29日以来最低收位,新加坡海峡时报指数.FTSTI收低0.1%,两市场均交投清淡.印尼股市.JKSE收跌0.4%,尽管外资流入5,250万美元.

投资人益发担忧美国在面临财政悬崖下的经济复苏情况.

越南股市.VNI收高0.5%,泰国股市.SETI上涨0.3%,银行股领涨,自四日连跌走势中回升.菲律宾股市.PSI收平.

印尼股市运输企业PT Adi Sarana Armada Tbk(ASSA.JK)上市首日跳升25.6%.

1046GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3007.57 -1.99 -0.07 +13.65 2646.35

马来西亚 .KLSE 1637.59 -3.49 -0.21 +6.98 1530.73

泰国 .SETI 1294.50 3.67 +0.28 +26.25 1025.32

印尼 .JKSE 4318.59 -15.05 -0.35 +12.99 3821.99

菲律宾 .PSI 5470.70 1.91 +0.03 +25.13 4371.96

越南 .VNI 388.62 1.91 +0.49 +10.54 351.55

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(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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