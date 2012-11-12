〔东南亚股市〕马来西亚股市触及六周低点,受全球经济疑虑打击

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透11月12日电---东南亚主要股市周一收平或下跌,马来西亚股市触及六周低点,因全球经济忧虑打击信心.美国财政悬崖、希腊纾困、以及日本经济低迷都造成了全球经济的疑虑.
马来西亚股市.KLSE跌0.2%至9月29日以来最低收位,新加坡海峡时报指数.FTSTI收低0.1%,两市场均交投清淡.印尼股市.JKSE收跌0.4%,尽管外资流入5,250万美元.
投资人益发担忧美国在面临财政悬崖下的经济复苏情况.
越南股市.VNI收高0.5%,泰国股市.SETI上涨0.3%,银行股领涨,自四日连跌走势中回升.菲律宾股市.PSI收平.
印尼股市运输企业PT Adi Sarana Armada Tbk(ASSA.JK)上市首日跳升25.6%.
1046GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3007.57 -1.99 -0.07 +13.65 2646.35
马来西亚 .KLSE 1637.59 -3.49 -0.21 +6.98 1530.73
泰国 .SETI 1294.50 3.67 +0.28 +26.25 1025.32
印尼 .JKSE 4318.59 -15.05 -0.35 +12.99 3821.99
菲律宾 .PSI 5470.70 1.91 +0.03 +25.13 4371.96
越南 .VNI 388.62 1.91 +0.49 +10.54 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15