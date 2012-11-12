〔国际油市〕亚洲柴油跨月价差趋坚,裂解价差持稳

路透新加坡11月12日电---亚洲柴油跨月价差周一趋坚,但交投迟滞,市场人士在排灯节之前离场.裂解价差持稳,因涌现需求,中止了11月初以来的跌势.

12月柴油裂解价差持稳于每桶较迪拜原油升水17.53美元.

11月/12月跨月价差微升0.01美元,至每桶逆价差0.20美元,12月/1月价差扩大0.13美元,至正价差1.67美元.

1月/2月价差亦走坚0.10美元,至每桶0.45美元.

印度的柴油出口料将逐渐稀少,因印度国内需求料在排灯节庆达到高峰.

交易商亦关注台塑石化的航煤及柴油合约招标结果,这将是第一个以含硫500ppm柴油指标规格定价的合约.标案预定在11月14日敲定.

明年起,普氏将把新加坡及中东指标柴油评估规格由含硫5,000ppm降至500ppm.

消息人士称,Kuwait Petroleum Corp已经与主要对手完成航煤合约谈判,但尚未得知进一步细节.(完)