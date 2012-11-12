〔国际油市〕亚洲柴油跨月价差趋坚,裂解价差持稳

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透新加坡11月12日电---亚洲柴油跨月价差周一趋坚,但交投迟滞,市场人士在排灯节之前离场.裂解价差持稳,因涌现需求,中止了11月初以来的跌势.
12月柴油裂解价差持稳于每桶较迪拜原油升水17.53美元.
11月/12月跨月价差微升0.01美元,至每桶逆价差0.20美元,12月/1月价差扩大0.13美元,至正价差1.67美元.
1月/2月价差亦走坚0.10美元,至每桶0.45美元.
印度的柴油出口料将逐渐稀少,因印度国内需求料在排灯节庆达到高峰.
交易商亦关注台塑石化的航煤及柴油合约招标结果,这将是第一个以含硫500ppm柴油指标规格定价的合约.标案预定在11月14日敲定.
明年起,普氏将把新加坡及中东指标柴油评估规格由含硫5,000ppm降至500ppm.
消息人士称,Kuwait Petroleum Corp已经与主要对手完成航煤合约谈判,但尚未得知进一步细节.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15