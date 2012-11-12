〔马来西亚期市〕棕榈油期货自三年低点回升,因库存增幅低于预期

路透新加坡11月12日电---马来西亚棕榈油期货周一在跌至三年低点后回升,因马来西亚10月棕榈油库存增幅不如市场预期,暗示库存增加的情况放缓.

价格在中午时跌至每吨2,220马币(725美元),为2009年11月以来最低水准,尾随大连豆油和美国大豆大跌走势,此前美国农业部周五公布的产量预估大于预期.

但指标1月棕榈油期货FCPOc3收高0.4%至2,324马币,因马来西亚棕榈油局(MPOB)公布棕榈油库存增加1.1%至纪录高点251万吨.

但该数据低于市场预估的成长7.5%至267万吨.

"这是大利多.没有人预期到这样的数据.完全没有.我们原本预期会是更大的库存偏高,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.

今日总成交量为48,969口,远高于平常25,000口的成交量.(完)