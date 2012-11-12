〔马来西亚期市〕棕榈油期货自三年低点回升,因库存增幅低于预期

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透新加坡11月12日电---马来西亚棕榈油期货周一在跌至三年低点后回升,因马来西亚10月棕榈油库存增幅不如市场预期,暗示库存增加的情况放缓.
价格在中午时跌至每吨2,220马币(725美元),为2009年11月以来最低水准,尾随大连豆油和美国大豆大跌走势,此前美国农业部周五公布的产量预估大于预期.
但指标1月棕榈油期货FCPOc3收高0.4%至2,324马币,因马来西亚棕榈油局(MPOB)公布棕榈油库存增加1.1%至纪录高点251万吨.
但该数据低于市场预估的成长7.5%至267万吨.
"这是大利多.没有人预期到这样的数据.完全没有.我们原本预期会是更大的库存偏高,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.
今日总成交量为48,969口,远高于平常25,000口的成交量.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15