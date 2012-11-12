〔国际油市〕亚洲燃料油11/12月正价差缩窄,但西方套利船货料涌入

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透新加坡11月12日电---亚洲燃料油市场周一走强,11月/12月跨月正价差缩窄至一周高位,受北亚冬季需求憧憬支撑.
根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差缩窄0.88美元,至正价差每吨3.25美元,为11月5日以来最高.
12月/1月价差缩窄至两日高位,正价差每吨2.75美元.
市场呈现正价差时,即期合约价格低于远月,显示需求疲软.
燃料油季节性需求下个月料将涌现,但交易商预期不会像去年那么强劲.
日本经济产业省数据显示,日本4-9月进口燃料油每日147,730桶,较上年同期成长43.4%.
尽管如此,基本面仍疲软,市场人士预期,接近1月时将有大量西方套利船货.
台湾台塑石化(6505.TW)卖出40,000吨高硫燃料油(HSFO)及10,000吨裂解燃料油(PFO),11月由麦寮装船,售价下滑.
HSFO船货价格为较新加坡报价每吨贴水55.00-60.00美元,PFO船货较新加坡报价每吨升水50.00-55.00美元.两笔都为离岸价.据传两笔船货买主皆为Kuo Oil.
台塑石化上次卖出10月装船的40,000吨HSFO及13,000吨PFO,分别较新加坡报价贴水50.00-55.00美元及升水75.00-85.00美元.
路透数据显示,12月燃料油裂解价差缩窄0.27美元,较迪拜原油每桶贴水10.19美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15