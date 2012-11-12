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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 20:25 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油11/12月正价差缩窄,但西方套利船货料涌入

路透新加坡11月12日电---亚洲燃料油市场周一走强,11月/12月跨月正价差缩窄至一周高位,受北亚冬季需求憧憬支撑.

根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差缩窄0.88美元,至正价差每吨3.25美元,为11月5日以来最高.

12月/1月价差缩窄至两日高位,正价差每吨2.75美元.

市场呈现正价差时,即期合约价格低于远月,显示需求疲软.

燃料油季节性需求下个月料将涌现,但交易商预期不会像去年那么强劲.

日本经济产业省数据显示,日本4-9月进口燃料油每日147,730桶,较上年同期成长43.4%.

尽管如此,基本面仍疲软,市场人士预期,接近1月时将有大量西方套利船货.

台湾台塑石化(6505.TW)卖出40,000吨高硫燃料油(HSFO)及10,000吨裂解燃料油(PFO),11月由麦寮装船,售价下滑.

HSFO船货价格为较新加坡报价每吨贴水55.00-60.00美元,PFO船货较新加坡报价每吨升水50.00-55.00美元.两笔都为离岸价.据传两笔船货买主皆为Kuo Oil.

台塑石化上次卖出10月装船的40,000吨HSFO及13,000吨PFO,分别较新加坡报价贴水50.00-55.00美元及升水75.00-85.00美元.

路透数据显示,12月燃料油裂解价差缩窄0.27美元,较迪拜原油每桶贴水10.19美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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