〔国际油市〕亚洲石脑油价格及裂解价差皆上扬,无惧大量船货将至

全球金市：黄金价格基本持稳，焦点转向美国升息时间
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透新加坡11月12日电---亚洲石脑油价格周一升至每吨952.50美元,裂解价差升至每吨134.93美元,双双创三个交易日高位,现货溢价持坚,因需求强劲,尽管下个月将有来自西方的大量石脑油船货.
下个月预计约有100万吨石脑油抵达亚洲,为逾两年来最高数量,来源包括欧洲、美国、秘鲁及地中海.
但这未阻止溢价升至新高,因许多船货并非公开规格或亚洲裂解装置所需要的烷烃石脑油.
"尽管即将有大量西方石脑油入市,亚洲市场仍迫切需要更多烷烃石脑油,"北亚一交易商称.
上周五,Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd (MRPL)向丸红卖出35,000吨石脑油,12月11-13日由New Mangalore装船,离岸价较中东报价每吨升水50-51美元,为溢价纪录高位.
Reliance向Lukoil卖出55,000吨烷烃石脑油,12月10-15日由Sikka装船,每吨升水40美元以上,为Reliance七个月来最高价格.
亚洲汽油裂解价差跳升27.46%,触及近两个月高位每桶7.24美元,因出现罕见的马来西亚需求.
Petronas罕见地从新加坡现货市场买进约100,000桶95辛烷汽油,离岸价较新加坡报价每桶升水4美元以上,但不到5美元.
"Petronas通常不买现货汽油.上次他们这么做,是因为有一座厂房停工,"新加坡一交易商称.
此事在市场引发传闻,称Petronas与康菲石油国际(ConocoPhillips)合资的麻六甲厂可能发生技术问题,但这项说法无法获得证实.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15
0609GMT * 美元/日圆守住由112.78日圆起涨的盘初升幅 * 但上档受限，今日高点仍是稍早触及的113.18 * 美元/日圆一开始受到空头回补及薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求提振后，后续买盘不多 * 55小时均线阻力在113.22，小时图一目均衡云区底部在113.18 * 云区本身下移，今日全球收盘时底部将降至112.92 * 日线一目均衡转换线走平在113.29，一目均衡基准线在113.60 (完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)