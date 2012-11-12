〔国际油市〕亚洲石脑油价格及裂解价差皆上扬,无惧大量船货将至

路透新加坡11月12日电---亚洲石脑油价格周一升至每吨952.50美元,裂解价差升至每吨134.93美元,双双创三个交易日高位,现货溢价持坚,因需求强劲,尽管下个月将有来自西方的大量石脑油船货.

下个月预计约有100万吨石脑油抵达亚洲,为逾两年来最高数量,来源包括欧洲、美国、秘鲁及地中海.

但这未阻止溢价升至新高,因许多船货并非公开规格或亚洲裂解装置所需要的烷烃石脑油.

"尽管即将有大量西方石脑油入市,亚洲市场仍迫切需要更多烷烃石脑油,"北亚一交易商称.

上周五,Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd (MRPL)向丸红卖出35,000吨石脑油,12月11-13日由New Mangalore装船,离岸价较中东报价每吨升水50-51美元,为溢价纪录高位.

Reliance向Lukoil卖出55,000吨烷烃石脑油,12月10-15日由Sikka装船,每吨升水40美元以上,为Reliance七个月来最高价格.

亚洲汽油裂解价差跳升27.46%,触及近两个月高位每桶7.24美元,因出现罕见的马来西亚需求.

Petronas罕见地从新加坡现货市场买进约100,000桶95辛烷汽油,离岸价较新加坡报价每桶升水4美元以上,但不到5美元.

"Petronas通常不买现货汽油.上次他们这么做,是因为有一座厂房停工,"新加坡一交易商称.

此事在市场引发传闻,称Petronas与康菲石油国际(ConocoPhillips)合资的麻六甲厂可能发生技术问题,但这项说法无法获得证实.(完)