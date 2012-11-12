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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 21:46 BJT

〔标题新闻〕美国2017年将超越沙特阿拉伯跃居全球最大产油国--国际能源署(IEA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8M9CI1]

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