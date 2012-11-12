〔标题新闻〕Barrick Gold预估金价将在2013年触及每盎司2,000美元

全球金市：黄金价格基本持稳，焦点转向美国升息时间
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
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“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15
0609GMT * 美元/日圆守住由112.78日圆起涨的盘初升幅 * 但上档受限，今日高点仍是稍早触及的113.18 * 美元/日圆一开始受到空头回补及薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求提振后，后续买盘不多 * 55小时均线阻力在113.22，小时图一目均衡云区底部在113.18 * 云区本身下移，今日全球收盘时底部将降至112.92 * 日线一目均衡转换线走平在113.29，一目均衡基准线在113.60 (完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)