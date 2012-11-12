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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 07:09 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,市场担忧美国财政悬崖

路透多伦多11月12日电---加元兑美元周一在淡静交易中小涨,上日曾触及三个月低位.

加元表现与股市周一交投清淡一致,股市对美国可能爆发财政危机的疑虑,盖过中国所发布令人振奋的经济数据.

"我们乐观认为事情将获得解决,这对加元应有利,但其间可能会出现一些震荡,因为市场担忧美国经济可能掉落财政悬崖,"BMO Capital Markets资深分析师暨外汇策略师Benjamin Reitzes指出.

加元兑美元CAD=D4周一收在0.9995加元,或1.0005美元;高于北美市场上日收盘价1.0013加元,或0.9987美元.(完)

--编译 龚芳;审校 张荻

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