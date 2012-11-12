版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 07:30 BJT

〔标题新闻〕日立金属<5486.T>及日立电线<5812.T>计画4月合并,合并后年营收近1兆日圆--日经

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8MC6G2]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐