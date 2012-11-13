〔台湾汇市〕台币收低结束一周来升值行情,央行严格控管本周料持续

* 央行连串管制措施效果显现

* 台币价跌量缩

* 明日或于29元偏弱整理

路透台北11月13日电---台币兑美元TWD=TP周二结束一周来升值行情,收低3.9分.央行自昨日起连续祭出管控措施,吓阻效果逐渐显现,令外资回补美元汇出,台币价跌量缩,市场认为短期内台币价位将在29元偏弱整理,静待央行下一步举措.

汇银人士指出,台币连日来在外资及银行间投机盘的推升下强涨近1%,台湾央行决定释出防止热钱举措,今日进一步要求事先通报外汇交易[ID:nST0573999],许多外资只得回补美元,市场投机交易空间紧缩,盘面价格全天多数于29元偏弱成交,一举打破台币升值预期.

"央行的讯号已经很明显了,而且要事先申报,这个盘就不用看了."一本地银行交易员称.

交易员认为,虽然在考量出口竞争力下,央行阻升台币可以理解,但要求事先申报将增加实质交易的难度,让交易量不大的市场更加萎缩,流动性不足将成隐忧.数位交易员并指出,央行盘后并未说明这项事先申报制要执行多久,料本周之内都须遵循此项规范.

分析师则认为,台湾经济基本面陷入僵滞,在兼顾出口竞争力及阻却QE3热钱强渡关山的考量下,央行事先防范的意味浓厚,希望外资能知难而退.[ID:nST0574013]

尽管现汇市场台币受挫陷入盘整,但海外无本金交割远期外汇市场(NDF)PNDF受到此类行政干预影响美元/台币各天期折价幅度也有所收敛,但一周期的折价仍在4-5分左右,看升台币的情绪并未完全消退.

交易员认为,由于事先申报将增加盘中报价难度,相信此种管制措施难以长期施行,但究竟要施行多久仍得由央行决定.而在海外看升台币情绪与央行的管制措施抗衡下,交锋结果尚难预测.

"他(央行)没有说要取消就是继续."一外资交易员说.

他们指出,今日在29元以上已见出口商抛汇,如果风险资产重获青睐,在出口商的美元卖盘仍然沉重的情况下,外资或愿意寻求台湾投资标的而汇入,台币仍有升值空间,但年底前28.800应已是底部.

台股加权指数.TWII周二重挫1.81%报7,136.05点;外资及陆资大幅卖超台股90.86亿台币,由买转卖.

韩国韩元兑美元KRW=周二小幅下跌受全球不确定性影响,因美国面临财政问题,且欧元区财长决定不向希腊发放更多的援助金.[ID:nST0574141]

本周重要事件包括周三美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录;周四欧元区第三季GDP初值、美联储主席贝南克讲话;周五欧元区9月贸易收支及美国10月工业生产与产能利用率.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.129 29.090 28.980-29.129 29.100 5.09 6.31

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.035 28.992 28.985-29.038 29.020 2.50 3.15

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.090/-0.075 -0.120/-0.100

美元/台币六个月期 -0.270/-0.245 -0.300/-0.265

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