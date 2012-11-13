〔韩国汇市〕韩元早盘小跌,交投迟缓

路透首尔11月13日电---韩元周二早盘小跌,交易商在寻求更明确的市场方向之际,对于韩国当局阻升韩元可能的干预行动仍心存戒慎.
0050 GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,090.3,低于上日此间收盘价1,088.6.因韩国持续呈现经常帐盈余及资本流入,韩元近几周来均趋于上扬.
公债期货小涨,但交投迟缓,因股价相对持坚,尽管美国财政政策僵局疑虑带来压力.12月三年期公债期货KTBc1在0050 GMT时涨0.02点,成为106.21.
韩股综合股价指数.KS11下滑0.1%
0050GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,090.3 1,088.6
日圆/韩元JPYKRW=R 13.6904/980 13.6895/954
韩国公债期货KTBc1* 106.21 106.19
韩国综合股价指数.KS11 1,898.19 1,900.87
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 龚芳;审校 隋芬
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