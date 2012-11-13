《综述》台湾央行铁腕阻外汇投机交易,提前因应热钱长期效应

* 通膨与出口考量两难,29元成分水岭

* 央行严格执行大额事先通报令市场陷僵滞

* 台币资金泛滥,央行或减少银弹干预

记者 林妙容

路透台北11月13日电---台湾央行祭出铁腕管制汇市,罕见地严格执行要求银行为客户进行外汇交易时需事先通报.分析师认为,台湾经济基本面陷入僵滞,在兼顾出口竞争力及阻却QE3热钱强渡关山的考量下,央行事先防范的意味浓厚,希望外资能知难而退.

四位汇市交易员周二向路透,台湾央行自上日收盘后至今早纷纷致电各家银行,要求为客户进行抛补交易需事先通报.[ID:nST0573999]此举令外资于早盘纷纷回补美元汇出,台湾股市也应声大跌.

"以央行的立场来讲,经济成长和通膨都算止稳下来...眼前就是要处理投机资金的问题."凯基投顾分析师蔡耀德说.

蔡耀德认为,今年最后两个月台湾的通膨可望进一步缓和,出口也因去年基期较低,可望再度回到正成长,两项指标都有止稳味道,央行目标应仍在美国第三轮量化宽松(QE3)持续之际,事先防止热钱进一步炒汇.

美国实施QE3以来,效果受到质疑,不过亚币等风险资产在过去一段时间已明显升值,台币与人民币则在本周以来强烈表态,汇入台湾的热钱总量虽未有明显放大,但台币升值行情却已启动.

蔡耀德认为,央行不可能等到台币升值行情不可收拾才祭出措施.而这类行政管控因警告意味浓厚可立即吓阻热钱,达到控管的效果,防范于未然.

台湾央行过去即以尾盘干预、致电交易员指导美元部位及检查交易文件等措施管控热钱.央行总裁彭淮南过去在热钱明显汇入时,亦数度引用IMF报告指出,新兴经济体应谨慎因应国际资本流入,如有必要可采行暂时性资本管制.

台币兑美元TWD=TP自本月6日美国大选预期奥巴马当选以来开始明显走升,上日盘中及收盘价双双刷新逾14个月高位,一周来约升值0.74%,大幅领先同期间韩元KRW=KFTC走升0.24%及人民币CNY=CFXS升0.26%.

期间外资及银行间投机盘同时于即期及无本金交割远汇(NDF)市场大卖美元,买方报价稀疏,令台币价格一路扬升.台湾央行于盘中及尾盘例行温和买入美元干预,但动作并不大,令投机盘对台币存有想像空间.

但台币于上周五升破29元重要心理关卡后,台湾央行开始于上日致电银行,要求留仓美元正部位[ID:nST0573505],今日更进一步要求事前通报交易,令投机盘再无交易空间.

"现在火都熄了,不要再想套利交易了."一本地银行交易员说.

台币兑美元早盘收升4分,报29.050;台湾股市.TWII则大跌1.81%报7,136.05点.

**台币资金泛滥令央行不愿买进美元**

一名不愿具名的央行官员周二指出,央行本来就有大额外汇交易需事先申报的规定,"只是时间一久,银行就忘了."

一名资深外汇交易主管指出,央行所谓大额外汇交易为100万美元,意即现汇市场的单笔交易金额,也就是市场如果执行该规定,每笔交易都须事先申报,将影响交易动能,因此过去从未严格执行.

"以前央行都是争一只眼,闭一只眼,没有严格执行."该名资深主管说.

由于事先通报制需排队等候,时效及价位往往不符合厂商要求,因此有些交易员索性告诉厂商不要挂单交易.而部分于上日未能回补美元的外资,则在今日央行释出明确阻升台币信号后,大幅回补美元汇出.

交易员料在这两天美元回补潮结束后,央行若持续事先通报制,台湾汇市成交量将陷入急冻.

然而除了交易操作便利性受阻外,交易员更不解的是,央行为何不愿自行入场撒下银弹阻升?

市场人士认为,央行此时若大量买进美元干预,将在市场上释出更多台币,造成资金更加浮滥,也会间接造成通膨走高的压力.而行政干预是可见立即效果,又不会造成资金现状过度改变的较优选项.

全球及台湾经济复苏脚步复苏蹒跚,台湾央行在9月底的理监事会议称,将会采行适度宽松的货币政策.检视货币市场现状,拆款中心资料显示,10月提存期银行业平均每日净超额准备为126.51亿台币,创下今年内新高.央行近来冲销力道也明显缩手.

台币资金浮滥也带动短率走低,不但短票及短期拆款利率维持在低档,本周两年期公债101/3在外商银买进下,殖利率大跌逾9%.

另一本地大型银行交易员则认为,国际及台湾经济基本面不佳,令本来将通膨置于优先考量的央行,在放手让台币升至29元后,开始感受出口竞争力的压力,29元附近成为通膨与出口的平衡区.而在央行今日举措后,出口商将可放心等待台币的较佳价位抛汇,不致因恐慌性的美元卖压,而让台币一夕升穿28.518的央行总裁彭淮南上任来高位.

台湾10月出口金额较上年同期衰退1.9%,劣于市场预估的成长1.78%.[ID:nST0572269];10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.[ID:nST0570675](完)