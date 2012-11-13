〔台湾债市〕101/9殖利率收跌并续创盘中新低,受台股重挫激励

路透台北11月13日电---台湾公债殖利率周二收盘下跌.笼罩在内线交易疑云的台股今日表现全球最差,台债继续成为多头哄抬的对象,两年短券101/3殖利率因外商银小幅买进继续下跌,10年券101/9则因交易商做多,殖利率续创盘中新低.

交易商认为,虽然101/9殖利率持续创下10年公债殖利率TW10YT=OTC历史新低,但此多为短线交易商所为,银行等实质买盘反而是趁走低小幅调节,逢反弹则进行回补.预料在央行货币政策未转向前,台债殖利率可望延续盘跌格局,明日101/9殖利率区间看在1.11-1.125%.

"台股很弱,让交易商有带盘的机会."一证券商交易员说.

另一大型民营银行交易员则称,盘面较活跃的都是交易商,银行反而小幅调节,"这样追下去有点虚."

台湾股市周二收跌1.8%,表现逊于周边市场.权重股宏达电(2498.TW)重挫6.8%跌停,因台湾证交所周二稍早表示,正在调查宏达电于发布重大讯息前,股价却异常涨停的现象是否涉及内线交易.[ID:nST0573987]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.51 1.1165 *1.1138-1.1235 198.50

5 101/6 A01106=TWO -0.25 0.8620 0.8615-0.8655 13.00

2 101/3 A01103=TWO -2.00 0.6300 *0.6300-0.6310 4.50

* 表创该券交易以来殖利率日低

近期因台币升值产生的资金行情题材,似乎成为激励台债殖利率续创新低的动能.不过交易商普遍表示,外资这几天在债市的着墨并没有很深,没有看到不计价抢券的状况发生.

一外商银行交易员说,并没有见到明显的资金流入债市,有些冷券虽然以略为偏低的殖利率成交,但不全然是外资买盘,"有些本地银行也有买."

另一本地银行交易员则称,本月公债标售都是20、30年的长券,在中短券处于发债空窗期、央行"适度宽松"政策尚未转向的环境下,纵然没有热钱凑上一脚,台债殖利率还是看跌不看升.

"只要弹上来,大家都想接,因此殖利率只会慢慢的走跌,难以看到像样反弹."他说.

本地时间14:58时,台币兑美元TWD=TP升6.3分报29.027,上日收在29.090的逾14个月高位.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1165

5 101/6 A01106=TWO 0.8620

2 101/3 A01103=TWO 0.6300 (完)