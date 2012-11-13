〔台湾货币市场〕11月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北11月14日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,705亿台币.
--89甲13期公债付息17.7375亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆8,104.95(万亿)亿台币TWNCDTB1:
11/15 552.50亿
11/16 3,570.00亿
11/17 519.00亿
11/18 3,265.50亿
11/19 267.00亿
11/20 89.00亿
11/21 3,119.50亿
11/22 357.00亿
11/23 2,670.50亿
11/24 306.00亿
11/25 2,889.40亿
11/26 121.00亿
11/27 70.00亿
11/28 3,042.00亿
11/29 240.00亿
11/30 3,999.00亿
12/01 389.50亿
12/02 2,416.05亿
12/03 222.00亿
--公债还本付息42亿台币: 59.7375 -17.7375
11/16 94甲8期公债付息 6亿
11/16 96甲7期公债付息 9亿
11/18 93甲9期公债付息 10.5亿
11/24 88甲2期公债付息 16.5亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/23: 增额发行"101甲8期"公债300亿台币,年期30年,11/20标售.
--11/27: "财101-8期"国库券发行,金额300亿台币,天期为273天,26日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。