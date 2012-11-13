台湾经济指标预测--11月14日至12月7日

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北11月14日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +1.9%(年变动率) 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.30% 11/23 1600 工业生产 10月 -- +3.0%(年变动率) -------------------------------11月26日当周---------------------------------------- 11/26 1610 M2货币总计数 10月 -- +3.96%(年变动率) -------------------------------12月3日当周----------------------------------------- 12/5 0830 消费者物价指数(CPI) 11月 -- +2.36%(年变动率) 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 3,992.16亿美元 12/7 1600 商品出口 11月 -- -1.90%(年变动率) 12/7 1600 商品进口 11月 -- -1.80%(年变动率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% -- -- 国内生产总值(GDP)概估值 第四季 -- +1.02%(年增率) (完) --记者 高洁如; 审校 曾祥进 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北2月16日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周四称，为配合新南向政策，该行将积极赴东南亚设立据点，除直接申设菲律宾分行外，亦将赴越南、印尼和泰国等设立办事处，且成立〞新南向金融小组〞。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。